Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM С января по февраль 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было продано 21 305 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально). Об этом 30 марта сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

При этом в январе на питерском авторынке было продано на 17% больше новых автомобилей по сравнению с январем прошлого года, а в феврале реализация выросла на 21%. Динамика продаж в феврале 2021 года стала лучше за месяц начиная с мая 2018 года. Так, в прошлом месяце жители Санкт-Петербурга приобрели 12 144 новых автомобиля.

Отмечается, что положительная динамика продаж автомобилей в Северной столице наблюдается восьмой месяц подряд. Самой продаваемой маркой в феврале стала KIA. Кроме того, популярностью на питерском авторынке пользуются автомобили марок Lada, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

«Сильное начало года обеспечит петербургскому авторынку еще более серьезный рост по итогам первого полугодия, чем прогнозировалось ранее. По нашей оценке, за шесть месяцев продажи новых автомобилей в городе могут вырасти на 40% — в том числе, за счет низкой базы прошлогодних апреля и мая, когда работа автосалонов была ограничена», — сообщает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Напомним, в феврале нынешнего года в РФ было реализовано 347 954 автомобиля с пробегом — на 3,7% меньше, чем в феврале прошлого года.

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