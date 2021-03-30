Москва, , 10:41 — REGNUM Российский президент Владимир Путин смотрит иностранные телеканалы, чтобы поддерживать знания немецкого и английского языков. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в опубликованном 30 марта интервью газете «Аргументы и факты».

«Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин несколько раз в неделю берёт уроки по английскому языку. Эти занятия короткие, но регулярные, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что основное хобби российского лидера — это чтение. Путин читает историческую литературу и мемуары, кроме того, ему постоянно доставляют свежие газеты.

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