Варшава, , 10:37 — REGNUM Польские пограничники задержали 29 марта гражданина Украины, который пытался пересечь границу Словакии и Польши (во временном санитарном пункте пропуска Барвинка) за рулем Toyota RAV4. Автомобиль оказался угнанным в Италии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 25 тысяч долларов США был угнан в Италии несколько суток назад. Он попал в общеевропейскую базу поиска, делом уже начал заниматься Интерпол. При въезде в Польшу он вызвал подозрения у пограничников, которые проверили его по базе поиска.

30-летний водитель задержан пограничниками по подозрению в причастности к угону. В Бескидском отделе польской Пограничной службы гражданин Украины объяснил, что «транспортное средство принадлежит его знакомому, который живет в Италии, а он за 300 евро должен был пригнать его в один из пограничных переходов с Украиной».

Мужчина передан полиции для выяснения всех обстоятельств.