Сеул, , 10:39 — REGNUM В Южной Корее за сутки было зарегистрировано 138 побочных реакций на вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 10 485. Из них 96,8% случаев приходится на вакцину AstraZeneca, остальные 3,2% — на вакцину Pfizer.

Между тем, после вакцинации препаратом AstraZeneca за сутки скончалась женщина в возрасте старше 80 лет. В общей сложности после вакцинации скончались 22 человека.

Между тем, за сутки в стране вакцинировались от COVID-19 26 538 человек. В общей сложности первую дозу вакцина получили 822 448 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 447 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 102 582.

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