Воронеж, , 10:35 — REGNUM В Воронежской области суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении сексуального насилия на собственной несовершеннолетней дочерью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 30 марта источник в судебной системе. Приговор вынес Лискинский районный суд накануне, 29 марта.

Как подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Воронежской области, представитель прокуратуры Каменского района накануне поддержал обвинение в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в двух эпизодах преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»).

В частности, следствие и суд установили факты неоднократного сексуального насилия мужчины над родной дочерью, совершенного с 2012 по 2016 годы, при этом на момент первого преступления девочке было лишь десять лет. Сам подсудимый свою вину отрицал, однако гособвинитель представил суду достаточные доказательства его вины.

Приговором Лискинского районного суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения сроком на один год и шесть месяцев.