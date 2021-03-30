Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Разработчики Call of Duty: Black Ops Cold War добавили в многопользовательский режим игры новую функцию. Об этом 30 марта сообщил портал Game Rant.

Пользователь форума Reddit MIDKNIGHT2099 обратил внимание, что после выхода очередного обновления Call of Duty: Black Ops будет наказывать тех геймеров, которые выходят из игры в середине матча или убивают сокомандников.

Игроки, поступившие таким образом, какое-то время не смогут зайти в новые матчи. Отмечается, что чем больше штрафов будет получать учётная запись, тем дольше её владелец не сможет присоединиться к новой игре.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что очередное обновление Call of Duty: Black Ops Cold War добавит возможность доработки оружия. Релиз игры состоялся 13 ноября 2020 года.

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