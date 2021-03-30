Джакарта, , 10:32 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Листио Сигит Прабово заявил, что четырех пострадавших при взрыве у собора в Макассаре выписали из больницы, сообщает CNN Indonesia.

Между тем 15 человек все еще проходят лечение в больницах. 13 пострадавших при взрыве идут на поправку, ещё двое находятся в реанимации.

Листио Сигит Прабово также подчеркнул, что все медицинские расходы возьмет на себя государство.

Напомним, террорист-смертник совершил взрыв у католического собора в Макассаре 28 марта 2021 года. В результате инцидента пострадали 20 человек.

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