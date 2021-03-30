Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Хаотичный набор букв в Twitter Стратегического командования армии США напугало пользователей сети.

Сообщение успели перепостить как минимум 11 тысяч раз, прежде чем его удалили.

https://twitter.com/BearUKnow/status/1376368190922571776

Ряд читателей решил, что это послание для внеземных цивилизаций, другие пользователи предположили, что по клавиатуре могла пройтись кошка. Вместе с тем нашлись и те, кто принял это сообщение за сигнал о начале ядерной войны.

«Будущая книга по истории: к ядерной катастрофе привел случайный твит Стратегического командования армии США», — цитирует РИА Новости одного из пользователей.

«Это ядерный код», — ответил другой пользователи.

Позже выяснилось, что сообщение написал ребёнок, которого менеджер Twitter-аккаунта оставил без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тренды Twitter вышел новый хештег #ArtistOnTwitter (Художник в Twitter). Накануне, 29 марта, он был использован в 16 тыс. публикаций.

Художники (профессионалы и любители) делятся своими лучшими работами с подписчиками в социальной сети. Среди публикаций встречаются карандашные наброски, скетчи, диджитал-рисунки, а также видеозаписи с процессом создания работ.

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