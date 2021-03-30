Ташкент, , 10:31 — REGNUM Система дуального образования будет внедрена в колледжах Узбекистана с 2021—2022 учебного года. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства юстиции.

Заказ на необходимое число кадров готовят местные власти и профильные министерства. Далее министерство среднего и высшего образования определяет учебные заведения, которые будут работать по дуальной системе.

На следующем этапе колледжи принимают студентов в соответствии с квотами и заключают договор с организациями, которым требуется кадры. Учащиеся будут два дня в неделю учиться, а остальные дни — работать.

Организация также заключает договор со студентом и выплачивает ему заработную плату за рабочие дни.