Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 30 751 исследования на SARS-CoV-2 выявили 673 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 30 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 281 145 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 272 899 победили инфекцию, в том числе 298 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3773 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1624 пациента, в оборудованных гостиницах — 214. На карантине находится 263 человека.

Согласно официальным данным на 29 марта, в Грузии в результате 14 298 исследований выявили 1714 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 382 человека.

Стоит отметить, что в Грузии 15 марта началась вакцинация от COVID-19. По последним данным, в стране первую дозу прививки получили более 5 тыс. человек.

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