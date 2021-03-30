Ярославль, , 10:29 — REGNUM Ярославская областная дума 30 марта решила ограничить количество вопросов и запретить выступления депутатов при рассмотрении вопросов, включённых в повестку дня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание Ярославской областной думы

Наиболее резонансным ожидается вопрос о возврате прямых выборов мэров городов и глав районов, внесённый депутатами «Справедливой России». В начале заседания слово взял председатель фракции «Единая Россия» в думе Николай Александрычев.

«Потихоньку инфекция уходит вниз, хотя на Западе все больше и больше, уже третья волна идёт. В Ярославле держится 80−90−100. В апреле мы перейдём на нормальный режим работы, а сегодня я предлагаю по два вопроса от фракции и без выступлений», — сказал Николай Александрычев.

С этим не согласился лидер справедливороссов Сергей Хабибуллин, один из авторов проекта закона о прямых выборах. Однако его предложение не прошло. Депутаты проголосовали за ограничение обсуждений и запрет выступлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне законопроект о прямых выборах поддержал профильный комитет по законодательству. Это стало возможно потому, что «за» проголосовал член «Единой России» Павел Исаев. Вскоре после этого Исаев написал заявление о выходе из комитета по законодательству. Как пояснил он сам корреспонденту ИА REGNUM, никакого давления фракция на него не оказывала. Он решил сосредоточиться на более актуальных проблемах, связанных с экономикой.

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