Москва, , 10:29 — REGNUM На Сахалине в порту Поронайск построят современный грузовой комплекс с угольным, нефтяным и газовым терминалами. Концессионное соглашение о его создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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Новый комплекс появится на границе Макаровского и Поронайского районов. Общий объём привлекаемых инвестиций превысит 35,9 млрд рублей. Из бюджета страны на создание инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей.

Угольный терминал сможет пропускать до 5 млн тонн в год, нефтеналивной — до 5,5 млн тонн, а терминал газового конденсата — до 2,8 млн тонн.

Согласно подписанной концессии инвестор сможет пользоваться объектом 49 лет. А появиться современный терминал должен через 6,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров, но в то же время служит позитивным сигналом с точки зрения перспектив российского экспорта в целом. Об этом заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» Аркадий Мурзаев.