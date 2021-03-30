Барнаул, , 10:29 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данную инициативу, он признался, что дома вместе с ним живут кот, собака и африканский ёж:

«Коли мы ведём политику, связанную с ответственным обращением с животными, то должны охватить все возможные ее направления. Законопроект в целом поддерживаю. Нельзя, к примеру, решить очень острую проблему безнадзорных животных, если мы не начнём вести учёт животных домашних, а для этого как раз и нужна их регистрация».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об обязательной регистрации кошек и собак внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области. Авторы надеются, что реализация данной инициативы позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

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