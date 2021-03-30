Уфа, , 10:31 — REGNUM Желающих получить прививку от COVID-19 в Башкирии нужно вакцинировать еще и на базе предприятий. Об этом 30 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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Хабиров отметил, что в республику стали регулярно поступать партии вакцины от COVID-19, поэтому сейчас появилась возможность вакцинировать людей на базе предприятий.

«Подключайте предприятия. Мы сейчас им может давать вакцину. Начинайте выезжать на предприятия», — поручил Хабиров чиновникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии работают пять мобильных пунктов вакцинации: четыре в Уфе и один в Стерлитамаке. В них получили прививку от CОVID-19 около двух тысяч желающих.