Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом водителя маршрутки. Нападавшим оказался ранее судимый житель поселка Горелово, проезжавший в маршрутке в качестве пассажира. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на водителя маршрутки «К-403» было совершено утром 28 марта напротив дома 188 по улице Коммунаров в поселке Горелово Красносельского района Санкт-Петербурга. Между пассажиром и 34-летним водителем произошла ссора, которая закончилась ножевым ранением шофера в живот.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). А 29 марта сотрудниками уголовного розыска в квартире одного из домов по улице Современников в поселке Новогорелово был задержан ранее судимый 35-летний мужчина.

«Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УКП РФ», — уточнили в ведомстве.