Токио, , 10:29 — REGNUM Односторонние санкции против КНДР из-за прогресса в вопросах ракетно-ядерной программы и похищенных граждан Японии продлило до 2023 года японское правительство. Об этом 30 марта сообщает телекомпания NHK.

Уточняется, что решение о продлении санкций против Северной Кореи было принято японским кабинетом министров по итогам совместного заседания с участием руководства правящей Либерально-демократической партии.

Также известно, что в число данных ограничений входит полный запрет на импорт и экспорт в КНДР, а также вход в японские порты судов, зарегистрированных в Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой состоится 9 апреля в ходе визита последнего в Вашингтон.