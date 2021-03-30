Брюссель, , 10:29 — REGNUM Россия и Китай сблизились, чтобы противостоять странам Запада, из-за чего будущий геополитический ландшафт многополярного мира стал очень непростым. Такое мнение 30 марта высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

По словам главы дипломатии ЕС, на минувшей недели темпы международного развития ускорились, и в это время все отношения сообщества с ключевыми мировыми стратегическими игроками — с США, Китаем, Россией и Турцией — «были в игре».

При этом Боррель подчеркнул, что Брюссель наблюдает важные изменения в отношениях этих игроков друг с другом.

«Многие события, кажется, указывают на часто провозглашаемую конфронтацию между демократиями и авторитарными режимами. Однако даже если Россия и Китай, похоже, объединят свои силы, чтобы противостоять «западному миру», будущий геополитический ландшафт многополярного мира непрост», — написал он.

Также глава дипломатии ЕС напомнил, что недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И, и в ходе этой встречи стороны заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от стран Запада, также призвав не вмешиваться в свои внутренние дела. При этом он предложил проанализировать эти события.

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество между ними», — добавил он.

В то же время, как считает Боррель, Россия никогда не была экономическим соперником или основным партнером Запада по торговле, в отличие от Китая, а потому, по его мнению, напряженность в отношениях Пекина с Вашингтоном не станет копией «биполярного мира холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта глава МИД КНР Ван И заявил, что совместная борьба России и Китая с пандемией наполнила традиционную дружбу двух государств новым содержанием.