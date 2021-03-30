Москва, , 10:25 — REGNUM Самый опасный возраст жителей России, когда они находятся в зоне риска и могут заболеть — 35−54 года. В этот период люди уделяют наименьшее внимание своему здоровью, показало исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Граждане этого возрастного периода реже других возрастных групп (молодежи и пожилых) проходят медосмотры (58% делают это менее одного раза в год, в среднем по России — 53%), чаще других перерабатывают (60% против 48%) и испытывают стрессы (45% против 39%).

Не соблюдают здоровый образ жизни (ЗОЖ) и мужчины, и женщины, При этом наличие вредных привычек и зависимостей больше у мужчин (48% против 26% среди женщин), низкая физическая активность свойственна женщинам (42% против 31%). Также мужчины чаще перерабатывают, женщины больше подвержены стрессам.

Опрос проведён январе 2021 годы. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, пренебрегают правилами здорового образа жизни больше половины жителей России (53%).

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