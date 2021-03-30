Пенза, , 10:23 — REGNUM В Пензенскую область поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 15 385 доз. Ее уже начали распределять по медицинским организациям. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

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На сегодняшний день привились от коронавируса 46 348 жителей, оба этапа вакцинации прошли 38 411 человек. За последние сутки в регионе привито 1093 жителя.

Записаться на вакцинацию можно через единый портал госуслуг РФ. По данным на 30 марта электронным сервисом записи на прививку воспользовались почти 27 тысяч пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области до 30 апреля продлен режим повышенной готовности. Работодателям рекомендовано осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу. Неработающиму населению в возрасте от 65 лет, а также гражданам, имеющим ряд заболеваний, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптек в период с 09:00 до 12:00.

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