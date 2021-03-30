Москва, , 10:21 — REGNUM Грузинские вина, которые поставляются в Россию и предлагаются покупателям в магазинах, далеко не всегда оказываются хорошего качества. Об этом свидетельствуют результаты исследования импортных вин, которое провели специалисты Роскачества.

«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов — Martini Asti и Mondoro Asti», — отмечается в сообщении.

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Так, среди 15 вин с самыми низкими оценками пять — грузинского происхождения. В лучшем случае полусладкие красные вина из Грузии — это вина среднего уровня качества с оценками ниже 80 баллов по 100-балльной шкале. Красное полусладкое «Киндзмараули» (винная компания «Дугладзе») получило наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла).

Также в нижней части рейтинга оказались полусладкое красное сербское вино «Вранац» («Броjаница»), игристое полусладкое вино «Лыхны» (Абхазия), по два вина из Франции и ЮАР, а также аргентинское Mariposa Chardonnay.

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«Неожиданно аутсайдером рейтинга игристых вин стало популярное Asti Mondoro (71,91). В тройку аутсайдеров категории игристых также вошло испанское Platino Pink Moscato и ещё один крупный международный бренд из категории игристых вин Asti — Martini», — добавили в организации.

Добавим, что эксперты Роскачества уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Результаты первого в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин планируется представить в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества исследовали розовое вино отечественного производства. В число лучших вошли товары с невысокой ценой. Так, самое высокое качество — у сухих розовых вин, они заняли первые восемь строчек рейтинга. Большинство вин-лидеров — с Таманского полуострова.