Прокопьевск, Кемеровская область, , 10:21 — REGNUM В городе Прокопьевск Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, информация об убийстве собаки в подъезде многоквартирного дома появилась в соцсетях.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что инцидент произошёл 21 марта и установили подозреваемых.

«Ими оказались двое ранее судимых братьев в возрасте 37 и 44 лет. Полицейские опросили подозреваемых и изъяли у них топор», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.

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