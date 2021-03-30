Москва, , 10:33 — REGNUM Наиболее тесное общение у российского президента Владимира Путина сложилось с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в опубликованном 30 марта интервью газете «Аргументы и факты».

«С ними президент в разном формате проводил дружеские встречи. А из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было», — отметил Песков.

Он добавил, что с некоторыми мировыми лидерами Путин «провел многие-многие часы». Это председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Со многими лидерами государств Путин выстроил достаточно доверительные отношения, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также рассказал об основных увлечениях Путина.

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