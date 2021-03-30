Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии сегодня, 30 марта, завершает приём заявок для участия в аукционе по оказанию услуг рекультивации свалки в городе Канаше. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Канаша. Речь идёт о рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в городе. Общая площадь участка составляет 85 649 кв. метров, в том числе занято «свалочными массами» 55 637 кв. метров, общий объем накопленных уплотненных ТКО оценивается в 434 тыс. кубометров.

Работы включают в себя устройство трёх наблюдательных скважин, оптимизацию геометрии свалочного тела, строительство биосорбиционных фильтров и водоотводной канавы для регулирования поверхностного стока, санацию почв и озеленение. При подписании контракта работы должны быть выполнены до 2 ноября 2021 года.

Начальная стоимость контракта определена в размере 67 434 444 рубля 45 копеек.

Приём заявок для участия в электронном аукционе завершается 30 марта.