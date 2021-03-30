Орск, Оренбургская область, , 10:16 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области 29 марта зафиксированы многочисленные жалобы населения в единую дежурную диспетчерскую службу на специфический запах воздуха. Исследование взятых проб показало загрязнение атмосферы фенолом, сообщает пресс-служба мэрии.

Превышение норм предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по фенолу выявлено в двух районах муниципалитета — в районе пр. Металлургов, дом 25 и на стационарном посту № 3 (Орское шоссе, 4). Материалы исследований направлены в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру для реагирования.

По информации Оренбургского ЦГМС на территории Орска наблюдается штиль, что способствует скоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.