Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Жители Грузии стали гораздо активней записываться на вакцинацию после того, как стало возможно зарегистрироваться для получения прививки, произведённой компанией Pfizer. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, сообщила замглавы минздрава страны Тамар Габуния данные на 29 марта.

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«Вакциной AstraZeneca привили более 5 тыс. человек. Что касается Pfizer, активность при регистрации стала очень высокой, и все места в очереди распределены до 14 апреля, что составляет более 10 тыс. доз», — сказала Габуния.

Она добавила, что в Тбилиси также многие записываются на прививку вакциной AstraZeneca, поэтому в столице создадут новые пункты вакцинации. В остальных городах Грузии на получение этого препарата можно записаться свободно.

Напомним, в Грузию 13 марта доставили 43 200 доз вакцины AstraZeneca, а 25 марта — 29 250 доз вакцины Pfizer. В скором времени в стране ждут ещё партию препарата от британско-шведской компании.

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