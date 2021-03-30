Барнаул, , 10:15 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 30 марта от коронавируса прививается 85 536 человек (+2200 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 22 699 человек получили первую прививку и 62 867 человек полностью привиты (+30 за сутки).

Всего в регион поступило 124 017 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак». Это на 28 375 комплектов больше, чем было на прошлой неделе.

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