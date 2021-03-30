Петрозаводск, , 10:15 — REGNUM Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович и бывший руководитель этого ведомства в регионе Анатолий Коваленко оправданы в ходе повторного пересмотра дела о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Такое решение объявлено 30 марта в суде.

Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова сообщила во время оглашения приговора, что Коваленко признан невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович также признана невиновной за отсутствием в деянии состава преступления.

Во время прений сторона обвинения требовала лишить свободы Коваленко и Котович на шесть лет, отправив их в колонию-поселение.

Суд установил, что проверки, которые к моменту трагедии региональный Роспотребнадзор провёл в отношении детского оздоровительного центра, были исчерпывающими в рамках действующего законодательства. Ведомство выдало лагерю документ с указанием недочётов, но их исправление не было обязательным требованием для начала его работы.

Так, судья Носова пояснила, что обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Петрозаводский горсуд уже оправдывал глав управления Роспотребнадзора по Карелии Коваленко и Котович по статье «Халатность». В июне 2019 года Верховный суд Кареии отменил решение горсуда и направил дело на новое рассмотрение.

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