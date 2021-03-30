Тюмень, , 10:15 — REGNUM В Тюменской области весомая часть работников, особенно высококвалифицированных, может работать удалённо. К такому выводу пришли учёные Тюменского государственного университета, изучившие влияние пандемии на рынок труда. сообщает «Тюменская область сегодня».

Профессор Финансово-экономического института ТюмГУ Марины Гильтман отметила главное преимущество цифровой занятости: проживающие в других городах работники могут трудиться в Тюмени и Тюменской области без смены места жительства.

Данная тенденция будут существенно влиять на рынок труда региона, пришли к выводу тюменские учёные.