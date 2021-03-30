Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Полиция пришла для проведения следственных действий в администрацию поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Обыски начались сегодня утром», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщает, в свою очередь, областное издание 47news, обыски проводят оперативники «строительного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Они работают по ранее возбужденному уголовному делу в Главном следственном управлении полицейского главка. Дело возбуждено по статье 159 УК части четвертой — «Мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении.