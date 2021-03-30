Нур-Султан, , 10:14 — REGNUM Власти Казахстана не планируют продлевать запрет на импорт дизельного топлива. Об этом сообщили 30 марта в телеграм-канале министерства энергетики республики.

Ранее введенный запрет на ввоз дизельного топлива автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом действует до 1 апреля 2021 года. Запрет не распространяется на зимнее дизтопливо.

Минэнерго Казахстана ввело запрет для обеспечения баланса между производством и импортом нефтепродуктов.

Напомним, 13 октября 2020 года министерство энергетики Казахстана ввело запрет на ввоз в республику бензина, а также авиационного и дизельного топлива. 1 ноября запрет продлили до 1 апреля.