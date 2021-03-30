Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Компания Nosebleed Interactive представила инди-игру Arcade Paradise, которая представляет собой симулятор управления залом аркадных автоматов. Анонсирующий трейлер был опубликован 30 марта на YouTube-канале Xbox.

Геймерам предложат выступить в роли девушки Эшли, которая решает тайно превратить прачечную родителей в зал аркадных автоматов, которые, как выясняется, приносят больший доход, чем стиральные машины.

По сюжету Эшли будет выполнят скучную работу в прачечной и попутно копить деньги для реализации своего секретного плана. Примечательно то, что каждый из аркадных автоматов будет полноценной игрой. Релиз Arcade Paradise состоится 2021 года на ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.

Геймеры знают студию Nosebleed Interactive по таким видеоиграм, как Vostok Inc. и The Hungry Horde.

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