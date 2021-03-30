Киев, , 10:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не имел права отменять указ о назначении двух судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 29 марта в эфире телеканала «Первый независимый».

Парламентарий привёл в качестве примера аналогичный указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который был отменён судами всех уровней.

«Украинское законодательство не предусматривает такой формы увольнения, как отмена приказа о приёме на работу», — добавил он.

Кузьмин отметил, что действия Зеленского подпадают под действие нескольких статей Уголовного кодекса Украины, однако, согласно действующему законодательству, президент страны всё ещё остаётся неподсудным.

«Это означает, что как только президент Зеленский потеряет власть, он будет привлечён к уголовной ответственности за эти преступления», — рассказал парламентарий.

По его мнению, желание Зеленского повторно стать президентом во многом обусловлено боязнью уголовной ответственности.

Напомним, ранее президент Украины отменил указы своего предшественника о назначении судьями КСУ председателя суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина. Позже охрана КСУ не пустила их на работу, сославшись на указ Зеленского.

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