Нижний Новгород, , 10:19 — REGNUM Нижегородская автокомпания «Форвард» представила новый микроавтобус на основе «ГАЗель NEXT». Об этом сообщается на сайте Wroom.ru.

Новинка, получившее от разработчиков название «деловое купе», предназначена для проведения экспресс-совещаний и перевозки гостей. Также микроавтобус можно использовать в качестве корпоративного транспорта и как семейный автомобиль.

Внешне новая модель сильно отличается от стандартной цельнометаллической модели «ГАЗель NEXT». Уровень крыши автомобиля находится ниже, а сдвижную дверь автопроизводитель заменил на распашную. Кроме того, появилась оригинальная облицовка лицевой части машины.

Стоимость новинки пока не раскрывается.

Ранее Горьковский автомобильный завод провёл официальную премьеру фургона-рефрижератора, созданного на основе бескапотного грузовика «Валдай NEXT». Авто предназначено для перевозки замороженных продуктов в температурном режиме от — 20 до +12 °C.

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