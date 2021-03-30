Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Когда лидер того или иного государства оказывается под давлением со стороны США, он вполне может ожидать, что руку ему протянет могущественный друг — президент России Владимир Путин, пишет Дэйв Лоулер в материале, вышедшем 29 марта в Axios.

На фоне обострения сопряженных с жесткими действиями военных страны протестов в Мьянме и подготовки Вашингтоном санкций против новых властей страны, заместитель министра обороны России прибыл в Мьянму, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку Москвы и желание углубить «стратегическое партнерство» с ней.

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«Почти повсеместно — от соседней Белоруссии в случае с Александром до Сирии с Николасом Мадуро и, что особенно важно, до Сирии с Башаром Асадом — когда Запад начинает давить на тот или иной режим режима, вмешивается Путин», — обратил внимание Лоулер.

По словам эксперта по внешней политике, специализирующаяся на отношениях США и Европы с Россией и внешней политике России Анджелы Стент, посыл Кремля вполне понятен: Москва готова поддерживать «авторитарных сотоварищей», продавать им оружие и никогда не критиковать то, что происходит у них внутри страны.

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«Это политика равных возможностей», — отметила она, добавив, что благодаря такому подходу Москва добивается финансовых выгод и влияния.

При таком развитии событий осложняется задача Вашингтона по изоляции стран или принуждению их к изменению своего поведения, особенно когда позиция России совпадает с позицией Китая.

«Пронаблюдав за тем, как Путин осуществлял вмешательства, когда в Беларуси, Венесуэле, Сирии и других странах ситуация была наиболее нестабильной, авторитарные режимы во всем мире будут знать, что Россия — хороший друг», — отметил Лоулер.

Стент отмечает, что Россия увеличивает свое присутствие в странах и регионах, где очень активен Китай, например, в странах Африки к югу от Сахары. Это делает две авторитарные державы сотрудниками и конкурентами.