Джакарта, , 10:13 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Листио Сигит Прабово заявил, что после взрыва у собора в Макассаре 13 подозреваемых в терроризме были арестованы в четырех индонезийских провинциях, сообщает Antara.

Листио Сигит Прабово отметил, что 13 подозреваемых в терроризме были арестованы в районах Макассара, Западной Нуса-Тенггаре, Джакарте и Бекаси.

По его словам, четверо человек связаны с террористами, совершившими взрыв у собора в Макассаре.

Во время задержания у подозреваемых были найдены взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомб.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезиипризвал жителей страны объединиться против радикальных группировок.

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