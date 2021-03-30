Сеул, , 10:26 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Южной Кореи располагают возможностями перехвата северокорейских ракет малой дальности, включая баллистические. Об этом 30 марта сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства обороны Пу Сын Чхана.

По его словам, для перехвата используется система противоракетной обороны Южной Кореи и США.

Комментируя вопрос журналистов о разнице дальности полёта северокорейских ракет, представитель министерства отметил, что Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи анализирует информацию, полученную из различных источников.

Напомним, что 25 марта Пхеньян осуществил пуск дух баллистических ракет малой дальности. По информации южнокорейской стороны, ракеты пролетели около 450 км, однако как сообщили северокорейские СМИ сообщили — дальность полёта составила 600 км.