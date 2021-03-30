Варшава, , 10:12 — REGNUM В Варшаве выявляют всех, кто причастен к арестам руководителей Союза поляков Белоруссии. Им намерены запретить въезд в Евросоюз. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил полномочный представитель польского правительства по делам поляков за рубежом Ян Дзедзичак во время пресс-конференции.

«Каждое должностное лицо в Белоруссии, причастное к преследованию активистов польской диаспоры, будет внесено в черный список в Польше. Туда войдут судьи, если они вынесут обвинительные приговоры, прокуроры, милиционеры, чиновники. Всем им точно будет запрещен въезд в Польшу. Мы также будем бороться, чтобы и на всю территорию Евросоюза», — заявил Дзедзичак.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.