Москва, , 10:12 — REGNUM В России проблема обманутых дольщиков вряд ли будет полностью решена до 2024 года, сообщила аудитор Счётной палаты (СП) Светлана Орлова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, проверка показала, что есть ряд регионов, где сложная ситуация с обманутыми дольщиками, продолжает идти много жалоб в Счётную палату.

«Если говорить о том, что частично систематизировано это, — сказать можно. Но то, что проблема будет разрешена за 2−3 года, …я бы сказала, давайте посмотрим», — отметила Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей. Все деньги Фонда пойдут на строительство жилых домов.

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