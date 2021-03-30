Обнинск, Калужская область, , 11:00 — REGNUM В Калужской области эпидемиологическая обстановка выравнивается. Вакцинацию от COVID-19 уже прошли более 45 тысяч жителей, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

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Так, в Обнинске вакцинация проводится в пяти прививочных пунктах клинической больницы № 8 ФМБА России, два из которых находятся в поликлиниках, и еще три — в здравпунктах крупных предприятий города. Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова считает, что в Обнинске необходимо усилить работу по вакцинации горожан.

«Когда был перерыв в вакцинации из-за временного отсутствия первого компонента, возникла отложенная потребность у населения, — сказала Татьяна Леонова. — Сейчас, когда поступила информация о получении клинической больницей № 8 большого количества вакцины, очень многие захотят пройти вакцинацию. Особенно это касается жителей пожилого возраста. Многие из них планируют выезжать за город и захотят получить первый и второй компонент до наступления майских праздников. Необходимо обеспечить возможность свободного доступа к вакцинации любой возрастной группы».

По словам заместителя главного врача клинической больницы № 8 Дмитрия Никитина, на поликлинику № 1 приходится наибольшая нагрузка по массовой вакцинации. В настоящее время там работают две вакцинальных бригады, которые прививают горожан первым и вторым компонентом. При увеличении потока пациентов больница готова привлечь дополнительных врачей и медсестер, чтобы не создавать дополнительных очередей.

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