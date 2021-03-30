Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Усть-Донецкий районный суд (Ростовская область) изучит материалы уголовного дела, фигурантом которого является бывший руководитель Ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Как полагают следователи, вместе с бывшим руководителем подразделения банка и директорами двух коммерческих фирм Пятигорец с февраля по август 2015 года похитил более 171 млн рублей путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Трое фигурантов уголовного дела уже осуждены. В отношении других сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИА REGNUM сообщало, что Пятигорец был задержан в апреле 2019 года.

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