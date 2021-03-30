Пекин, , 10:12 — REGNUM Разработчики TikTok планируют добавить на платформу новую функцию под названием «Плейлисты». Об этом сообщило издание SocialMediaToday.

По данным издания, функция позволит авторам видеороликов группировать свои видео в тематические коллекции — «Плейлисты». Эта опция поможет повысить интерес к контенту в TikTok, а также «укрепить связь с аудиторией».

Добавим, что функция уже тестируется бизнес-аккаунтами и аккаунтами авторов видеороликов. В дальнейшем, опция будет предоставлена большему числу пользователей.

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