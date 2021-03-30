Москва, , 10:08 — REGNUM Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») просит министра природным ресурсов Александра Козлова распространить государственную защиту на инспекторов в области охраны окружающей среды, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

В письме, направленном на имя главы Минприроды говорится о том, что «комитет предлагает выработать положения для усиления государственной защиты госинспекторов в области охраны окружающей среды, в том числе разработать действенные механизмы государственного страхования», аналогичные тем, что предусмотрены в отношении судей и сотрудников правоохранительных органов.

Парламентарии обратил внимание на практическую незащищенность госинспектора. В письме приводится пример ситуации с госинспектором Сергеем Красиковым, который добросовестно исполнял свои обязанности на территории федерального заказника «Алтачейский» (Бурятия). И подобные случаи не единичны, отметил Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инспектор Сергей Красиков стал фигурантом уголовного дела. Браконьер, задержанный им в октябре 2020 года, обвиняет инспектора в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании.