Барнаул, , 10:07 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2685 человек, причём 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 416 человек, +19 за последние сутки) и ОРВИ (26 898 человек, +75 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 279 (-7 за последние сутки), из них 88 (-4 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2276 детей (+7 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 039 человек, +101 за последние сутки) новый вирус победили 42 079 человек (+133 за последние сутки).

Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали ещё 36 человек