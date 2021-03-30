Каа-Хемский район, Тува, , 10:06 — REGNUM В Каа-Хемском районе Тувы организована проверка по факту гибели водителя карьерного самосвала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение о происшествии на территории карьера «Рудник Тардан» поступило 27 марта.

Предварительно установлено, что водитель грузовика БелАЗ 7555В при подъёме ковша допустил опрокидывание вниз по отвесному краю отвала. В результате от полученных травм он скончался на месте.

Следователи проверяют инцидент на наличие нарушений требований охраны труда. В настоящее время они проверили место происшествия, изъяли документы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.