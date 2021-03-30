Воронеж, , 10:03 — REGNUM Плата родителей за посещение ребёнком детского сада может быть повышена в Воронеже. Об этом доложила 29 марта на оперативном совещании руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. По её словам, управление образования и молодежной политики рассматривает перспективу повышения родительской платы с действующих в настоящий момент 125 рублей до 160 рублей за день пребывания.

«Все эти родительские средства в полном объеме направляются на закупку продуктов питания для детей и гигиенических принадлежностей. Плата не корректировалась с 2019 года. Это сильно затрудняет работу, поскольку на такие малые деньги очень сложно найти добросовестных и ответственных поставщиков качественного питания», — рассказала Любовь Кулакова.

Плата, напомнили в мэрии, взимается только за те дни, когда ребёнок посещал учреждение. Ряд категорий семей могут рассчитывать на 50% льготы или даже быть полностью освобождены от платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура сообщила о зафиксированных случаях поборов с родителей воспитанников в одном из детских садов Воронежа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, заведующая уволена.