Страсбург, Франция, 30 марта 2021, 10:03 — REGNUM Политические силы в Грузии должны отказаться от своих узких интересов ради будущего своей страны. Об этом говорится в заявлении ряда депутатов Европарламента, опубликованного 29 марта на сайте законодательного органа Евросоюза.
«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата», — говорится в заявлении.
Депутаты выразили надежду, что политические лидеры смогут в ходе переговоров заключить соглашение по выходу из политического кризиса. В обращении также подчеркивается, что «существенный прогресс» в отношениях между Тбилиси и Брюсселем будет возможен только после того, как политический кризис в Грузии будет разрешен.
Заявление подписали Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрей Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.
Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В Тбилиси прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию. Переговоры между сторонами должны состояться сегодня, 30 марта.
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