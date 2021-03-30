Страсбург, Франция, , 10:03 — REGNUM Политические силы в Грузии должны отказаться от своих узких интересов ради будущего своей страны. Об этом говорится в заявлении ряда депутатов Европарламента, опубликованного 29 марта на сайте законодательного органа Евросоюза.

«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата», — говорится в заявлении.

Депутаты выразили надежду, что политические лидеры смогут в ходе переговоров заключить соглашение по выходу из политического кризиса. В обращении также подчеркивается, что «существенный прогресс» в отношениях между Тбилиси и Брюсселем будет возможен только после того, как политический кризис в Грузии будет разрешен.

Заявление подписали Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрей Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В Тбилиси прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию. Переговоры между сторонами должны состояться сегодня, 30 марта.

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