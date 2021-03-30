Страсбург, Франция, 30 марта, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Политические силы в Грузии должны отказаться от своих узких интересов ради будущего своей страны. Об этом говорится в заявлении ряда депутатов Европарламента, опубликованного 29 марта на сайте законодательного органа Евросоюза.

Parliament.ge Заседание парламента Грузии

«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата», — говорится в заявлении.

Депутаты выразили надежду, что политические лидеры смогут в ходе переговоров заключить соглашение по выходу из политического кризиса. В обращении также подчеркивается, что «существенный прогресс» в отношениях между Тбилиси и Брюсселем будет возможен только после того, как политический кризис в Грузии будет разрешен.

Заявление подписали Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрей Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». В Тбилиси прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию. Переговоры между сторонами должны состояться сегодня, 30 марта.