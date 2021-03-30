Москва, , 09:59 — REGNUM У президента России Владимира Путина нет особых предпочтений ни в еде, ни в одежде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, глава Российского государства ест самые простые блюда и абсолютно спокойно относится к моде.

«Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из неё культа, — подчеркнул Песков в интервью «Аргументами и фактам». — Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного».

О каких-либо продуктах питания, которые российский президент не переносит, Пескову неизвестно.

Что касается моды, то, по словам пресс-секретаря, внимание Путина к ней «минимальное».

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«Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», — добавил Песков, объясняя необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл выходные 21 и 22 марта в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности.

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