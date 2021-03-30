Москва, 30 марта 2021, 09:59 — REGNUM У президента России Владимира Путина нет особых предпочтений ни в еде, ни в одежде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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По словам официального представителя Кремля, глава Российского государства ест самые простые блюда и абсолютно спокойно относится к моде.
О каких-либо продуктах питания, которые российский президент не переносит, Пескову неизвестно.
Что касается моды, то, по словам пресс-секретаря, внимание Путина к ней «минимальное».
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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл выходные 21 и 22 марта в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности.
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