Ташкент, , 09:58 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» возобновит регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Рига. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе компании.

В авиакомпании предупредили, что Литву разрешается посещать для работы, учебы, лечения, воссоединения с семьей, получения вида на жительство при сопровождении детей, а также для прибытия на похороны.

Стоимость авиабилета в одном направлении составит 4,657 млн сумов ($444), в обоих направлениях — 8,413 млн сумов ($802).

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить регулярные авиарейсы из городов Турции в узбекистанскую Фергану.

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