Санта-Моника, США, , 09:58 — REGNUM Компания Activision Blizzard приняла на работу Брайана Булатао, который ранее работал в администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 30 марта сообщил портал Kotaku.

В письме, разосланном сотрудникам Activision Blizzard, глава компании Роберт Котик охарактеризовал нового менеджера как ветерана вооружённых сил США и отметил, что он работал в Госдепартаменте США под руководством Майка Помпео.

Булатао будет курировать деятельность некоммерческой организации Call of Duty Endowment, а также выполнять «ключевые административные функции», связанные с различными направлениями деятельности компании.

Напомним, ранее Activision Blizzard приняла на работуФрэнсис Таунсенд, которая в периодДжорджа Буша-младшего занимала должность советника президента США по внутренней безопасности. Тогда Kotaku напомнил, что она выступала в защиту сотрудников ЦРУ, которые применяли пытки.

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